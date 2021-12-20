У Дарницькому районі Києва невідомі викрали гроші з банкомата: поліція провела спецоперацію

У Києві, у Дарницькому районі, було викрадено гроші з банкомата. Поліція Києва розпочала спецоперацію із затримання осіб, причетних до пограбування, а також з'ясовує всі обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва 30 листопада надійшов дзвінок, у якому йшлося про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

На місці оперативниками попередньо було встановлено, що двоє чоловіків підірвали банкомат вибуховою речовиною, викрали касети з грошима та втекли з місця злочину.

Наразі поліція Києва спрямувала максимум зусиль, щоб визначити особи зловмисників та провести затримання. У столиці введено спеціальну поліційну операцію.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Оперативники проводять слідчі роботи.