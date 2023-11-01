У Чернівецькій області спалахнула пожежа у національному природному парку - ДСНС

14:41 31 жовтня Київ, Україна

У Чернівецькій області продовжуються зусилля щодо ліквідації пожежі, яка спалахнула на території національного природного парку.



Інформацію про це надала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.



За даними ДСНС, вранці 31 жовтня у селі Підзахаричі Вижницького району сталося займання лісової підстилки на площі приблизно 4 гектари. Важливо наголосити, що наразі немає інформації про загрозу населеним пунктам з боку пожежі.



Рятувальники та екстрені служби продовжують активно працювати на місці події для гасіння пожежі та запобігання її розповсюдженню.