У Чернівецькій області вперше зафіксували приліт ворожої ракети

31 жовтня військові росії атакували Чернівецьку область. Зазначається, це перший приліт з початку війни.
Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
При цьому він закликав не фотографувати місця вибухів та дочекатися офіційної інформації.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня Україна зазнала масованої ракетної атаки. Російські ракети прилетіли щонайменше у 10 областей України. У низці регіонів повідомили про "прильоти" та пошкодження об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня Україна зазнала масованої ракетної атаки. Російські ракети прилетіли щонайменше у 10 областей України. У низці регіонів повідомили про "прильоти" та пошкодження об'єктів інфраструктури.
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