У Чернівецькій області вперше зафіксували приліт ворожої ракети

11:59 31 жовтня Київ, Україна

31 жовтня військові росії атакували Чернівецьку область. Зазначається, це перший приліт з початку війни.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
 
"У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу", - повідомив Запаранюк.
 
При цьому він закликав не фотографувати місця вибухів та дочекатися офіційної інформації.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня Україна зазнала масованої ракетної атаки. Російські ракети прилетіли щонайменше у 10 областей України. У низці регіонів повідомили про "прильоти" та пошкодження об'єктів інфраструктури.