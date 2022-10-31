У Чернівецькій області вперше зафіксували приліт ворожої ракети

11:59 31 жовтня Київ, Україна

31 жовтня військові росії атакували Чернівецьку область. Зазначається, це перший приліт з початку війни.



Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

"У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу", - повідомив Запаранюк.