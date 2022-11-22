У Чернівецькій області викрили злочинну групу, яка займається продажем наркотиків

16:44 21 листопада Київ, Україна

Правоохоронці розкрили злочинну групу в Чернівецькій області, яка займалася продажем амфетаміну та прекурсорів до нього. Про це повідомляє МВС у понеділок, 21 листопада.



Вказано, що ватажком банди виявився неодноразово засуджений 28-річний мешканець Чернівців. До свого бізнесу він залучив ще трьох мешканців міста. До їхніх завдань входили виготовлення, фасування, збут амфетаміну та прекурсорів.

"Реалізувався наркотик лише перевіреним постійним клієнтам, зокрема, з місць обмеження волі. Це дозволяло фігурантам уникати поширення інформації про їхню діяльність", – йдеться у повідомленні.

Під час шести обшуків вилучено наркотичні речовини, вартість яких на "чорному ринку" оцінюється в 800 тисяч гривень. Загальна сума вилученого, серед якого обладнання для фасування, електронні носії інформації та чотири автомобілі, становить 2,5 млн. гривень.



Організатора затримано. Йому оголосили підозру за статтею про незаконний обіг прекурсорів (ч.3 ст.311 КК України). Йому загрожує покарання як позбавлення волі терміном до 8 років із конфіскацією майна. Судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 200 тисяч гривень. Рішення щодо інших фігурантів прийматимуться під час слідства.