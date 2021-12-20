У Чернівцях зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю у крові

16:26 15 грудень Київ, Україна

У Чернівцях поліція затримала водія на Range Rover, у якого зафіксували практично максимально можливу дозу алкоголю в крові – 5.0 проміле. За медичними оцінками, така кількість «градуса» вважається смертельною для людського організму.



Як повідомила Патрульна поліція Чернівецької області, камікадзе зупинили 14 грудня близько 23:00 на вул. Руській. Водій порушував правила дорожнього руху.



Під час спілкування з порушником інспектори помітили, що чоловік має ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Тест показав неймовірний результат – 5,0 проміле. До речі, щоби отримати такий показник, людині потрібно випити близько двох літрів горілки.



Як звернули увагу поліціянти, допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, – 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом та алкогольним отруєнням. А ось 5,0 – це відносно смертельна доза.



На водія поліціянти склали протокол за ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (Управління транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.



Довідка. Стадії сп'яніння

Виділяють чотири стадії сп'яніння залежно від обсягів спожитого алкоголю:

Легка (1,5-2,5 ‰) характеризується збудженим станом, частковою втратою контролю, негативною дією на психомоторні функції всього організму (порушення координації рухів, сплутаність свідомості, підвищення артеріального тиску та ін.).

Середня (1,5-2,5 ‰) характеризується порушенням працездатності центральної нервової системи, мозку (неадекватна поведінка, плутана мова, втрата контролю над собою та ін.). Такий стан часто завершується сном. Іноді при пробудженні спостерігається амнезія, зниження працездатності та сильна інтоксикація організму.

Сильна (2,5-3,0 ‰) характеризується повним відключенням свідомості, ураженням центральної нервової системи, мимовільним випорожненням. Після виходу з цього стану важка інтоксикація не минає ще кілька днів, а концентрація алкоголю в організмі залишається досить високою. При повторенні стану можливі слухові та зорові галюцинації.

Стадія повного отруєння алкоголем (3-5‰) При проблемах з диханням, роботою серця, людина перебуває у стані, близькому до коматозного, а ймовірність смерті без втручання лікарів стає особливо високою.

Деякі спеціалісти визначають інші стадії сп'яніння:

Перша стадія (до 0,3 ‰) – немає впливу алкоголю на організм;

Друга стадія (0,3 0,5 ‰) – мінімальний вплив;

Третя стадія (0,5-1,5 ‰) – легкий рівень дії;

Четверта стадія (1,5-2,5%) – середній ступінь;

П'ята стадія (2,5-3 ‰) – сильне отруєння;

Шоста стадія (3-5 ‰) – коматозний стан;

Сьома стадія (5-6 ‰) – смертельна доза.

Вже при другій стадії у людини за кермом порушується сприйняття об'єктів, що рухаються. Швидкість їзди може швидко зростати через потребу в адреналіні. На третій стадії відсутня чітка оцінка відстані, немає реакцій на знаки, сигнали. Координація дій порушена. На четвертій стадії рефлекси притуплені, система та органи людини перебувають у розслабленому стані. Відсутня пильність. Інші стадії характеризуються тим, що людина може «відключитися», зомліти в будь-який момент.