У Чернігівській області затримано розбещувача малолітніх

18:21 16 жовтня Київ, Україна

Поліція Чернігівської області порушила кримінальну справу проти 34-річного чоловіка, який займався розбещенням неповнолітніх дівчаток за гроші.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

"Поліціянти відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, разом з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області затримали молодика, який пропонував неповнолітнім дівчатам інтимні стосунки за гроші", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік 1986 року народження знаходив неповнолітніх і малолітніх дівчаток з малозабезпечених сімей через Інтернет. В процесі спілкування він пропонував школяркам зустрічі інтимного характеру за гроші і дорогі подарунки.



Поліціянти затримали 34-річного чоловіка 15 жовтня саме під час зустрічі зі школяркою. Зараз правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до інших злочинів. Слідчі відкрили виробництво за статтею 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.