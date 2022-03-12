У Чернігівській області затримано розбещувача малолітніх

Поліція Чернігівської області порушила кримінальну справу проти 34-річного чоловіка, який займався розбещенням неповнолітніх дівчаток за гроші.
Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.
Встановлено, що чоловік 1986 року народження знаходив неповнолітніх і малолітніх дівчаток з малозабезпечених сімей через Інтернет. В процесі спілкування він пропонував школяркам зустрічі інтимного характеру за гроші і дорогі подарунки.
Поліціянти затримали 34-річного чоловіка 15 жовтня саме під час зустрічі зі школяркою. Зараз правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до інших злочинів. Слідчі відкрили виробництво за статтею 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.
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