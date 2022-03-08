У Чернігівській області збитий ворожий штурмовик

На Чернігівщині сили протиповітряної оборони України збили ще один ворожий штурмовий літак СУ-25 російських загарбників. Один пілот літака взятий в полон, другий пілот загинув.
5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито літак російських окупантів. Залишки літака впали на околицю приватного сектора.
Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи. Здійснюється гасіння чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель.
Внаслідок падіння літака на території приватного сектора виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500.
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