У Чернігівській області збитий ворожий штурмовик

5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито літак російських окупантів. Залишки літака впали на околицю приватного сектора.

Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи. Здійснюється гасіння чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель.