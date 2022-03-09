У Чернігівській області виявлено несанкціоноване звалище

17:00 13 жовтень Київ, Україна

СБУ Чернігівської області викрила незаконну схему утилізації шкідливих відходів промвиробництва з порушенням всіх екологічних норм.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередніми даними, представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивезення відходів для ухилення від фінансових витрат на їхнє безпечне перероблення. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів. Встановлено, що фігуранти вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з окремих територіальних громад регіону", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час слідчих дій правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому знаходилося майже 500 тонн відходів підприємства.

"В рамках кримінального провадження за ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України триває слідство для встановлення усіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб. Також вживаються заходи щодо зобов'язання представників підприємства провести безпечну утилізацію виявлених відходів", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що зараз здоров'ю громадян нічого не загрожує.



Також наголошується, що викриття протиправної діяльності проводилося спільно з Національною поліцією.