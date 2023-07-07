У Чернігівській області понад 200 населених пунктів опинилися без світла

11:00 07 липня Київ, Україна

Через несприятливі погодні умови, 222 населені пункти Чернігівської області опинилися без електропостачання.



Цю інформацію опублікував у своєму каналі у Телеграм начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.



Внаслідок грози та сильних вітрів близько сотні ліній електропередач отримали пошкодження. Це призвело до припинення електропостачання у 222 населених пунктах області.

Зокрема, 112 населених пунктів у Чернігівському районі, 65 населених пунктів у Ніжинському районі, 3 населені пункти у Прилуцькому районі та 42 населені пункти у Корюківському районі.



Для проведення відновлювальних робіт було мобілізовано всі доступні ресурси та засоби Чернігівської обласної енергетичної компанії – "Чернігівобленерго". Фахівці докладають зусиль для відновлення електропостачання у постраждалих районах та населених пунктах.