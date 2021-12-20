У Чернігівській області 17 листопада стався вибух газу у житловому будинку: з опіками різного ступеня доставлено до лікарні місцевого мешканця

Внаслідок вибуху у житловому будинку постраждав місцевий житель селища Замглай у Чернігівській області.

Так, ближче до вечора, 17 листопада, о 21:55 пролунав вибух газу на 4 поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту в Чернігівській області.

За місцем події працівники із захисту та оборони громадян встановили, що у смт Замглай Чернігівського району Ріпкінської ТГ на вул. Будівельників, 2, у квартирі №49 постраждав 68-річний мешканець квартири, де стався вибух побутового газу. Потерпілий отримав опіки обличчя та кінцівок різного ступеня.

Власника квартири 1953 року народження в тяжкому стані було госпіталізовано до Центральної районної лікарні.

Також вибуховою хвилею були вибиті вікна з під'їзду, у квартирах під номерами №53 та 54 було пошкоджено вхідні двері. У квартирі постраждалого також усі скляні поверхні пошкоджено.

За попередньою версією Департаменту з питань цивільного захисту, причиною нещасного випадку могло стати необережне поводження з газовим обладнанням.

Наразі ведеться слідство для встановлення можливих причин та обставин, що спричинили вибух.