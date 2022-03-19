У Чернігові окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі. Загинули щонайменше 10 людей
15:06 16 березня Київ, Україна
В одному зі спальних мікрорайонів Чернігова російські окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом, повідомляє "Суспільне" з посиланням на свого кореспондента.
"У Чернігові в одному зі спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події. За її словами, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.
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