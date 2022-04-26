У Чернігові масажистка скрутила шию пацієнтці

14:58 26 липня Київ, Україна

У Чернігові сеанс масажу закінчився трагедією, під час маніпуляцій масажистка з необережності скрутила шию своїй пацієнтці.

Жінка отримала закриту хребетну спинномозкову травму з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі, від чого згодом померла в лікарні.

Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

"У ході досудового слідства проведено низку судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваним, мають причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої в неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підозрювана за місцем свого проживання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого завдала жінці тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі.



Прокурором Чернігівської окружної прокуратури погоджено повідомлення про підозру у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).