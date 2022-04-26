У Чернігові масажистка скрутила шию пацієнтці

У Чернігові сеанс масажу закінчився трагедією, під час маніпуляцій масажистка з необережності скрутила шию своїй пацієнтці.
Жінка отримала закриту хребетну спинномозкову травму з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі, від чого згодом померла в лікарні.
Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.
Відзначається, що підозрювана за місцем свого проживання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого завдала жінці тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі.
Прокурором Чернігівської окружної прокуратури погоджено повідомлення про підозру у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).
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