У Черкаській області затримали агента військової розвідки РФ

17:03 28 липня Київ, Україна

Контррозвідники СБУ спіймали «на гарячому» агента військової розвідки Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисника затримали під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ встановили, що житель Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори - збір і передача інформації про військові стратегічні об'єкти.

"Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України", - повідомляють в спецслужбі.

Контррозвідники і слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, в тому числі з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їхньої охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них.



Затриманому повідомлено про підозру по ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.