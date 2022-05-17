У Черкаській області стада диких свиней тероризують село

Від навали диких тварин все частіше стали страждати житель сіл в Україні. Так, у Черкаській області почастішали випадки навали диких свиней. Як повідомила ТСН, селяни скаржаться на те, що дикі свині стадами топчуть їхні городи, а також їдять полуницю і кукурудзу.

У селі Роги жителям доводиться ганяти непроханих гостей. Деякі для цього використовують навіть петарди.

Однак багато хто з сільських жителів їх бояться, розповідають, що їм страшно виходити з дому і доводиться постійно озиратися.

За даними місцевої сільради, тварини приходять із сусідніх мисливських угідь.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області знищать понад 20 тисяч свиней через АЧС.