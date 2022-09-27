На Черкащині викрили колаборанта, який намагався приєднатися до «кадирівців»

На Черкащині Служба безпеки України викрила прихильника держави-терориста росії, який планував приєднатися до бойового підрозділу «кадирівців» – бойовиків голови Чечні рамзана кадирова.
Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 27 вересня.
Як розповіли у відомстві, поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів та планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) росгвардії в Чеченській Республіці.
З цією метою він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкащини під виглядом переселенця зі сходу.
Як розповіли у відомстві, поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів та планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) росгвардії в Чеченській Республіці.
З цією метою він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкащини під виглядом переселенця зі сходу.
Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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