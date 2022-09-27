На Черкащині викрили колаборанта, який намагався приєднатися до «кадирівців»

11:02 27 вересня Київ, Україна

На Черкащині Служба безпеки України викрила прихильника держави-терориста росії, який планував приєднатися до бойового підрозділу «кадирівців» – бойовиків голови Чечні рамзана кадирова.





Як розповіли у відомстві, поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів та планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) росгвардії в Чеченській Республіці.



З цією метою він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону.



За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкащини під виглядом переселенця зі сходу. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 27 вересня.Як розповіли у відомстві, поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів та планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) росгвардії в Чеченській Республіці.З цією метою він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону.За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкащини під виглядом переселенця зі сходу.

"Встановлено, що він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення росії та виправдовував ракетні удари по українських містах та інші військові злочини загарбників", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.