У Черкаській області поліція виявила в багажнику труп і гроші

Незвичайний злочин стався в Тальному Черкаської області. За повідомленням регіональної поліції, служителі правопорядку розслідують вбивство чоловіка, труп якого був виявлений в багажнику власного автомобіля ВАЗ-2107. Поруч з ним в багажнику знаходилася велика сума грошей.
Покійному було 54 роки, він займався обміном валюти. Напередодні він виїхав з дому і не повернувся.
Серед версій вбивства розглядають і можливу помсту, і вбивство через професійну діяльність валютника. Чоловікові завдали кілька ударів по голові, від яких він помер.
Тепер правоохоронці вживають усіх заходів для розшуку і затримання нападників. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".
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