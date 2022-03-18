У Черкаській області поліція виявила в багажнику труп і гроші

15:31 18 червня Київ, Україна

Незвичайний злочин стався в Тальному Черкаської області. За повідомленням регіональної поліції, служителі правопорядку розслідують вбивство чоловіка, труп якого був виявлений в багажнику власного автомобіля ВАЗ-2107. Поруч з ним в багажнику знаходилася велика сума грошей.

Покійному було 54 роки, він займався обміном валюти. Напередодні він виїхав з дому і не повернувся.

"Цей автомобіль належав убитому. Також при валютнику була знайдена велика сума грошей як в гривнях, так і в доларах. Автомобіль при цьому перебував на місці, ніяк не пов'язаному з убитим. Розглядається кілька версій того, що сталося", - заявили в поліції, пише Сегодня.

Серед версій вбивства розглядають і можливу помсту, і вбивство через професійну діяльність валютника. Чоловікові завдали кілька ударів по голові, від яких він помер.

Тепер правоохоронці вживають усіх заходів для розшуку і затримання нападників. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".