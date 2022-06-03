У Черкаській області "на гарячому" затримано російського агента

18:18 03 червня Київ, Україна

Служба безпеки України заявила, що затримала агента ФСБ росії, який збирав інформацію про військові об'єкти для обстрілу російських військ на Черкащині.

Про це повідомила СБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки роботі Служби безпеки України на випередження витоку даних не сталося, а сам зрадник затриманий "на гарячому", під час зйомки одного з військових об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, зрадником виявився місцевий житель, колишній працівник органів виконавчої влади та активний шанувальник забороненої партії Шарія. За даними Служби безпеки, росіяни регулярно підтримували з ним зв'язок, їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур та військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.