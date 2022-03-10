У Черкасах стався розлив 100 тис. тонн азотних добрив
19:04 14 жовтень Київ, Україна
НП в Черкасах, сталася розгерметизація резервуара з рідкими азотними добривами, витекло 100 тис. тонн суміші.
В результаті розгерметизації резервуара в Черкасах розлилося 100 тис. тонн рідких азотних добрив, розпочато досудове розслідування.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Черкаській області.
"Вчора на вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах в результаті розгерметизації резервуара об'ємом 5 тис. куб. м, в якому зберігалося близько 4 тис. куб. м рідких азотних добрив "КАС-32" (карбідно-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32%, стався витік суміші, забруднюючи прилеглу територію в радіусі одного кілометра. За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підприємством з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, а пляму присипали землею.
"О 19:20 було ліквідовано витік рідких азотних добрив, вже опівночі роботи по ліквідації наслідків аварії завершені. На місці події працювали черкаські рятувальники ДСНС і поліція", - додали в поліції.
За цим фактом слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).
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