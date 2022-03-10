У Черкасах стався розлив 100 тис. тонн азотних добрив

19:04 14 жовтень Київ, Україна

НП в Черкасах, сталася розгерметизація резервуара з рідкими азотними добривами, витекло 100 тис. тонн суміші.

В результаті розгерметизації резервуара в Черкасах розлилося 100 тис. тонн рідких азотних добрив, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Черкаській області.

"Вчора на вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах в результаті розгерметизації резервуара об'ємом 5 тис. куб. м, в якому зберігалося близько 4 тис. куб. м рідких азотних добрив "КАС-32" (карбідно-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32%, стався витік суміші, забруднюючи прилеглу територію в радіусі одного кілометра. За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що підприємством з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, а пляму присипали землею.

"О 19:20 було ліквідовано витік рідких азотних добрив, вже опівночі роботи по ліквідації наслідків аварії завершені. На місці події працювали черкаські рятувальники ДСНС і поліція", - додали в поліції.

За цим фактом слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).