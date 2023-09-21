У Черкасах триває розбір завалів: 11 людей постраждали

18:50 21 вересня Київ, Україна

У Черкасах на місці ракетного удару триває розбір завалів, і до цього моменту було евакуйовано 13 людей.



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму офіційному каналі у Телеграмі.



За останніми даними, постраждали 11 людей, і рятувальники успішно витягли одну людину з-під завалів. За час робіт було видалено 228 тонн сміття, і аварійно-рятувальні операції продовжуються.