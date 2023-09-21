У Черкасах триває розбір завалів: 11 людей постраждали

У Черкасах на місці ракетного удару триває розбір завалів, і до цього моменту було евакуйовано 13 людей.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму офіційному каналі у Телеграмі.
За останніми даними, постраждали 11 людей, і рятувальники успішно витягли одну людину з-під завалів. За час робіт було видалено 228 тонн сміття, і аварійно-рятувальні операції продовжуються.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму офіційному каналі у Телеграмі.
За останніми даними, постраждали 11 людей, і рятувальники успішно витягли одну людину з-під завалів. За час робіт було видалено 228 тонн сміття, і аварійно-рятувальні операції продовжуються.
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