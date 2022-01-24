У Чехії зіткнулися потяги: мінімум 13 постраждалих

11:04 09 вересень Київ, Україна

Чеське видання Novinky повідомляє, що сьогодні в результаті зіткнення пасажирського потяга місцевого сполучення з технічним потягом, що використовувався для ремонту та діагностики стану залізничних колій, постраждали не менше ніж 13 осіб.



"Під час зіткнення пасажирського та технічного потягів, яке сталося близько 07:15 за центральноєвропейським часом (08:15 за київським часом) на вокзалі міста Кдіне, травми отримали, як мінімум, 13 осіб, - зазначило видання. - Одна з них постраждала дуже важко".



Причини НП розслідує спеціально створена комісія експертів. Згідно з однією з версій, винним у зіткненні є машиніст пасажирського потяга, який при в'їзді на вокзальні колії не помітив, що там стояв технічний потяг. Розглядається також винуватість диспетчера, який забезпечував безпеку руху на цій ділянці залізниці.