У Чехії через снігову бурю зіткнулися десятки автомобілів

09:37 21 січень Київ, Україна

Серія аварій сталася на одній із ключових доріг біля чеського містечка Жебрак за 33 кілометри на південний захід від Праги. На слизькій трасі не розминулися 40 автомобілів.

В аваріях постраждали 6 людей, двох поранених було доставлено гелікоптерами до лікарень Праги. Сама магістраль була перекрита на кілька годин.

Поліція припускає, що причиною такої ДТП стала несподівана снігова хуртовина.



Чеські синоптики попередили про снігопад по всій країні. У вихідні у Празі буде сніг.