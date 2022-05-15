У Чечні біля Грозного стався землетрус магнітудою до 5 балів

11:05 13 грудня Київ, Україна

Глобальні зміни кліматичних умов, що відбуваються останнім часом в світі, тісно пов'язані з посиленням сейсмічної активності нашої планети. Тому все частіше надходять повідомлення про підземні поштовхи різної сили, що відбуваються в різних регіонах.

Як повідомляє сьогодні, 13 грудня, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, землетрус магнітудою 4,7 стався на території Чечні.

За його даними, епіцентр знаходився приблизно за 14 кілометрів на південь від Грозного, вогнище залягало на глибині 10 кілометрів. Землетрус зафіксовано о 23:29 суботи за Києвом.

Поштовхи відчувалися як на території Чечні, так і сусідніх регіонів - Дагестану, Інгушетії, Північної Осетії.

За даними Північно-Осетинської філії геофізичної служби РАН, було зафіксовано сейсмоподію магнітудою 4,9 з епіцентром в Урус-Мартанівському району на глибині 25 кілометрів. Були запитані дані з районів республіки.

"Відомості про якісь наслідки сейсмоподії не надходили", - відзначили в пресслужбі.

Раніше на цьому тижні на озері Байкал стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчувалися в Іркутську і Улан-Уде, а також в шести районах Республіки Бурятія.