У центрі Вінниці на пішохідному переході збили подружню пару - чоловік і жінка залишилися живі

11:50 29 червня Київ, Україна

З численними переломами, забоями та черепно-мозковою травмою подружня пара, яка була збита на пішохідному переході, була госпіталізована. Аварія сталася у Вінниці на жвавій ділянці дороги.

Відзначається, що від сильного удару людей перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт. Обом потерпілим по 50 років.

За словами чергового лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Шамова, основний діагноз у подружжя - черепно-мозкові травми і переломи.

ДТП сталася на ділянці дороги з великим трафіком - там їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних вулицях.

Як кажуть в поліції, водій, який влаштував ДТП, був тверезий, але не міг пояснити, як він не побачив пішоходів.

За фактом аварії порушено кримінальну справу, проте водія не затримали.