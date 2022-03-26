У центрі Вінниці на пішохідному переході збили подружню пару - чоловік і жінка залишилися живі

З численними переломами, забоями та черепно-мозковою травмою подружня пара, яка була збита на пішохідному переході, була госпіталізована. Аварія сталася у Вінниці на жвавій ділянці дороги.
Відзначається, що від сильного удару людей перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт. Обом потерпілим по 50 років.
За словами чергового лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Шамова, основний діагноз у подружжя - черепно-мозкові травми і переломи.
ДТП сталася на ділянці дороги з великим трафіком - там їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних вулицях.
Як кажуть в поліції, водій, який влаштував ДТП, був тверезий, але не міг пояснити, як він не побачив пішоходів.
За фактом аварії порушено кримінальну справу, проте водія не затримали.
Відзначається, що від сильного удару людей перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт. Обом потерпілим по 50 років.
За словами чергового лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Шамова, основний діагноз у подружжя - черепно-мозкові травми і переломи.
ДТП сталася на ділянці дороги з великим трафіком - там їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних вулицях.
Як кажуть в поліції, водій, який влаштував ДТП, був тверезий, але не міг пояснити, як він не побачив пішоходів.
За фактом аварії порушено кримінальну справу, проте водія не затримали.
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