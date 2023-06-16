У центрі України стався землетрус

06:44 27 травня Київ, Україна

Сейсмічна активність землі поступово посилюється. Поштовхи спостерігаються на раніше спокійних територіях. Як повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень, у Полтавській області у п'ятницю, 26 травня, стався землетрус із магнітудою 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Зазначається, що землетрус був за 20 кілометрів на захід від Полтави на глибині п'яти кілометрів.

Поштовхи зафіксували о 21:38:49 за київським часом. За класифікацією цей землетрус належить до "ледве відчутних". Його могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані усередині приміщення, повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Нагадаємо, місяць тому в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.

Раніше у Закарпатській області стався землетрус. Епіцентр землетрусу магнітудою 3,4 знаходився неподалік міста Іршава.