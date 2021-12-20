У центрі столиці поліція затримала кишенькову злодійку (ФОТО)

До поліції Києва надійшов дзвінок від постраждалої 36-річної жінки, в якому повідомлялося, що якісь невідомі вкрали у неї гаманець із рюкзака на вулиці Хрещатик.

Камера спостереження, встановлена в районі центральної вулиці Києва, засікла кишенькову злодійку. Підозрювана викрала гаманець із рюкзака у жінки. За цим фактом поліцією Києва відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Цю інформацію чергова частина передала патрульним та слідчо-оперативним групам. Співробітниками поліції із переглянутих відеозаписів, вилучених із камер спостереження по вулиці Хрещатик, було встановлено, що у підземному переході орудує зловмисниця. Вона простежила за жінкою, і коли остання піднімалася сходами пішохідного переходу, злочинниця витягла гаманець із рюкзака.

Після виявлення зникнення потерпіла звернулася до відділення поліції.

Поліція Шевченківського районного управління повідомила затриману про підозру в порядку ст. 208 КК України та взяла її під варту до з'ясування обставин. Затримана 26 років, уродженка Закарпатської області, вже раніше притягувалася до кримінальної відповідальності і була засуджена. Їй загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.