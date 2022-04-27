У центрі Львова згоріли три машини, ще одне авто пошкоджено

Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в ніч на 27 липня на вул. Пекарській у Львові виникла пожежа на відкритій території.
На момент прибуття пожежників три автомобілі були повністю охоплені вогнем, також вогонь перекинувся на поруч припаркований автомобіль.
Автомобілі УАЗ 3962, Chevrolet Aveo і Ford Tourneo Connect згоріли повністю. Також вогонь встиг знищити салон та лакофарбове покриття в автомобілі УАЗ.
Автомобілі УАЗ 3962, Chevrolet Aveo і Ford Tourneo Connect згоріли повністю. Також вогонь встиг знищити салон та лакофарбове покриття в автомобілі УАЗ.
Існувала загроза загоряння будівлі, але пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Причини займання встановлюють правоохоронці.
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