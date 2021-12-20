У центрі Києва сталося лобове зіткнення автомобілів Audi і Mercedes

Вночі 16 березня в столиці сталася серйозна аварія за участю двох автомобілів, постраждалих немає.
Один з водіїв автомобілів, що рухались назустріч один одному, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу.
Один з водіїв автомобілів, що рухались назустріч один одному, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу.
Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.
Повідомляється, що автомобілі отримали значні пошкодження. Водії були тверезими, вони не постраждали в ДТП.
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