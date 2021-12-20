У центрі Києва сталося лобове зіткнення автомобілів Audi і Mercedes

12:00 17 березень Київ, Україна

Вночі 16 березня в столиці сталася серйозна аварія за участю двох автомобілів, постраждалих немає.



Один з водіїв автомобілів, що рухались назустріч один одному, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу.





Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.

"По вулиці Володимирській назустріч один одному рухалися автомобілі Audi і Mercedes. Коли машини порівнялися, один з водіїв з невідомих причин крутнув кермом вліво і виїхав на зустрічну", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що автомобілі отримали значні пошкодження. Водії були тверезими, вони не постраждали в ДТП.