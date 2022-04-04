У Бучу, Ірпінь та Гостомель поки що повертатися рано - йдуть роботи з розмінування

10:36 04 квітня Київ, Україна

Міністерство оборони закликає мешканців Київської області поки що не повертатися додому, оскільки йде зачистка та розмінування. Громадян просять чекати на офіційний дозвіл або заяву від Генштабу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону.



«Незважаючи на те, що Київська область справді звільнена від ворога, на сьогодні не рекомендується повертатися мешканцям у свої будинки, тому що проводиться зачистка та розмінування», – наголосила Маляр.



Вона зазначила, що окупанти справді залишили багато мін і є трагічні випадки, коли люди підриваються на них.



"Потрібно почекати офіційного дозволу чи офіційної заяви від Генерального штабу про те, що можна повертатися до своїх будинків", - пояснила Маляр.





