У Бучі поховали вбитих росіянами людей, яких не вдалося впізнати

08:22 10 серпня Київ, Україна

У Бучі провели поховання тіл 15 людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону. Серед похованих 14 чоловіків та одна жінка.

Тіла тривалий час зберігалися у морзі міста Буча . Але впізнати закатованих російськими військовими мирних жителів так і не змогли.

"Вісім чоловіків знайшли у Мироцькому (село, входить до Києво-Святошинського району Київської області, — ред.). Вони замучені та розстріляні, на всіх є сліди тортур, поранення в голову та грудну клітку", - сказала радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкаровська.

Серед тих, кого поховали на цвинтарі у Бучі — жінка, яка згоріла живцем у власній машині на вулиці Яблонській.

Крім того, на стіл патологоанатома потрапили скелетовані останки чоловіка. Мабуть, він теж згорів живцем під час обстрілу машини технікою зс росії.

Кошти на поховання тіл виділив міський бюджет. Останки загиблих спочатку склали у чорні пакети, а потім у труни. Людей поховали у індивідуальних могилах. На кожній із них поставили хрест та табличку з номером.



Радниця міського голови Бучі запевнила, що родичі (якщо такі з'являться) зможуть у будь-який час провести процедуру встановлення особи за ДНК та з дозволу відповідних органів перепоховати своїх близьких.



В цей час не називають кількість тіл, які ще не можуть ідентифікувати. Загалом у Бучанській громаді загинули щонайменше 458 людей, більшість із яких росіяни вбили. Серед загиблих 12 дітей.