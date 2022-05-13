У Бучі окупанти заклали гранату у фортепіано 10-річної дівчинки

20:38 13 травня Київ, Україна

У Бучі Київської області подружжя Монько, яке повернулося додому після звільнення міста, виявило у фортепіано своєї 10-річної доньки підствольну гранату ВОГ-25П..



Про це Тетяна Монько, мати дитини, розповіла журналістам.





Дочка Тетяни, десятирічна Даша Монько жила щасливим насиченим життям, сповненою радості, творчості та музики.



Нагороди з численних конкурсів, у яких брала участь дівчинка, гордо експонувалися на головному місці квартири, тобто на верхній кришці фортепіано. І так дивно склалася доля, що вони врятували життя сім'ї.

"Коли ми приїхали додому чоловік помітив, що нагороди, що стоять на верхній кришці, були розміщені неправильно, ми викликали саперів, які вилучили з-під молоточків фортепіано гранату", - розповідає жінка.

«Я відчуваю, що увага до війни та допомога українцям ослабли. Я хочу, щоб увесь світ знав про те, як чинять ці нелюди. Моя Даша співає, декламує вірші, але варто їй згадати про Буча і те щасливе життя, яке їй зруйнували росіяни, воно нудьгує і не може навіть про це говорити, плаче», — каже Тетяна.

Невідомо, скільки ще маленьких талановитих українських дітей опиниться під загрозою внаслідок цієї війни. Скільки їх росіяни вбили у Маріуполі чи викрали, силоміць перемістивши на свою територію.

Хочеться кричати на весь світ – використовуйте всі можливі засоби, щоби це припинилося. Ізолюйте росію, ізолюйте її культуру та діячів, адже все, що вона робить для збереження іміджу цивілізованої держави — насправді це і є та сама вибухівка у фортепіано — всередині несе смертельно небезпечні імперські наративи.