У Бучі окупанти заклали гранату у фортепіано 10-річної дівчинки

У Бучі Київської області подружжя Монько, яке повернулося додому після звільнення міста, виявило у фортепіано своєї 10-річної доньки підствольну гранату ВОГ-25П..
Про це Тетяна Монько, мати дитини, розповіла журналістам.
Про це Тетяна Монько, мати дитини, розповіла журналістам.
Дочка Тетяни, десятирічна Даша Монько жила щасливим насиченим життям, сповненою радості, творчості та музики.
Нагороди з численних конкурсів, у яких брала участь дівчинка, гордо експонувалися на головному місці квартири, тобто на верхній кришці фортепіано. І так дивно склалася доля, що вони врятували життя сім'ї.
Невідомо, скільки ще маленьких талановитих українських дітей опиниться під загрозою внаслідок цієї війни. Скільки їх росіяни вбили у Маріуполі чи викрали, силоміць перемістивши на свою територію.
Хочеться кричати на весь світ – використовуйте всі можливі засоби, щоби це припинилося. Ізолюйте росію, ізолюйте її культуру та діячів, адже все, що вона робить для збереження іміджу цивілізованої держави — насправді це і є та сама вибухівка у фортепіано — всередині несе смертельно небезпечні імперські наративи.
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