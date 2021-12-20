У Бучі на залізничних коліях знайшли підлітка із 80% опіків тіла

08:40 02 грудень Київ, Україна

Вчора близько полудня до одного з поліційних відділень міста Буча надійшло повідомлення від місцевих мешканців. У повідомленні йшлося про те, що на залізничних коліях, неподалік вокзалу виявлено молодого хлопця у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.



Поліціянти встановили, що 16-річний юнак, намагаючись перетнути залізничну колію, не скористався пішохідним мостом і вирішив перелізти поїзд. Проте він зачепився капюшоном куртки.



Хлопця вразив електричний струм, внаслідок чого юнак отримав 80% опіків тіла. Його доставлено в реанімацію.



Правоохоронці закликають громадян переходити залізничні колії лише у призначених для цього місцях, адже недотримання простих правил безпеки може коштувати життя.