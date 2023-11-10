У Брянській області рф розстріляли військовий автомобіль. Вбито підполковника ФСБ

10:41 10 листопада Київ, Україна

Неспокійно стало на росії останнім часом. Причому винуватцями занепокоєнь стають не лише українські БПЛА.

Так, серед білого дня, 9 листопада, у Брянській області було скоєно напад на автомобіль прикордонників. Невідомі розстріляли машину. Загинув підполковник ФСБ. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Напад на УАЗ Патріот російських прикордонників стався на околиці села Уліца Брянської області. Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

Внаслідок стрілянини смертельне поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий.

Раніше в росії заявляли про атаку українських дронів на Брянську область. Два безпілотні літальні апарати літакового типу нібито були знищені силами ППО міністерства оборони росії.

Нагадаємо, в окупованому Луганську 8 листопада знищено військового злочинця Михайла Філіпоненка - так званого депутата так званої "верховної ради ЛНР" від російської партії ЛДПР. Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей. Раніше він обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення ЛНР.