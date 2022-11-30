У Брянській області горять резервуари з нафтопродуктами

10:34 30 листопада Київ, Україна

У Брянській області в середу, 30 листопада, сталася масштабна пожежа.



Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м", - зазначив він.

За словами Богомаза, відомостей про постраждалих не надходило.



Як повідомляють росЗМІ, пожежа сталася через "влучення невстановленого боєприпасу". Снаряд нібито було скинуто з БПЛА у резервуар із дизельним паливом. В результаті спалахнули ще два резервуари.