У Брянській області горять резервуари з нафтопродуктами

У Брянській області в середу, 30 листопада, сталася масштабна пожежа.
Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.
Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.
За словами Богомаза, відомостей про постраждалих не надходило.
Як повідомляють росЗМІ, пожежа сталася через "влучення невстановленого боєприпасу". Снаряд нібито було скинуто з БПЛА у резервуар із дизельним паливом. В результаті спалахнули ще два резервуари.
Як повідомляють росЗМІ, пожежа сталася через "влучення невстановленого боєприпасу". Снаряд нібито було скинуто з БПЛА у резервуар із дизельним паливом. В результаті спалахнули ще два резервуари.
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