У Брянську після серії вибухів горять нафтобази

08:13 25 квітня Київ, Україна

У російському Брянську розпочалася пожежа на нафтобазі. Пізніше стало відомо про ще одне – на території військової частини. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на МНС РФ та свідчення очевидців.

Імовірно, у Брянську горить нафтобаза компанії "Дружба".

ГУ МНС у Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім повідомлення видалили.

У ньому йшлося: "О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о.. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський. До місця виклику направлено пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння біля нафтобази".

За словами місцевих жителів, "бавовни" було чути у кількох районах Брянська.

Жителів будинків біля нафтобази почали евакуювати.

Причину того, що відбувається, їм не пояснюють, до місця пожежі їдуть рятувальні служби з усього міста.

Пожежа могла статися, за попередніми даними, на резервуарах з паливно-мастильними матеріалами або паливом стратегічного призначення, а також на території силового відомства, що розташоване по сусідству.

Брянськ розташований приблизно за 130 км від кордону з Україною.