У Броварах ДСНС ліквідує масштабну пожежу на складі

15:22 09 листопада Київ, Україна

Рятувальники ДСНС у Броварському районі ліквідують масштабну пожежу на складі з палетами для опалення. Про це повідомляє управління ДСНС у Київській області у середу, 9 листопада.

"О 01:00 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про займання складської будівлі у с. Безвуглівка, Парковий провулок, Згурівської територіальної громади. Після прибуття встановлено, що займання відбулося всередині металевої складської будівлі, в якій знаходяться палети для опалення", – йдеться у повідомленні.



Пожежа локалізована о 02:37 на площі 1750 кв. Наразі триває розбір конструкцій складської будівлі. Також проводиться вивезення із суміжних приміщень 2 тис. тонн насіння соняшнику та 200 тонн кукурудзи, які вдалося врятувати.



На місці події задіяно чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 осіб особового складу.