У Броварах ДСНС ліквідує масштабну пожежу на складі

Рятувальники ДСНС у Броварському районі ліквідують масштабну пожежу на складі з палетами для опалення. Про це повідомляє управління ДСНС у Київській області у середу, 9 листопада.
Пожежа локалізована о 02:37 на площі 1750 кв. Наразі триває розбір конструкцій складської будівлі. Також проводиться вивезення із суміжних приміщень 2 тис. тонн насіння соняшнику та 200 тонн кукурудзи, які вдалося врятувати.
На місці події задіяно чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 осіб особового складу.
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