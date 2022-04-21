У Бородянці знайшли поховання 9 місцевих жителів зі слідами тортур на тілі

07:49 21 квітня Київ, Україна

На території селища Бородянка в Київській області у середу, 20 квітня, виявили дві братські могили, в яких знаходилися тіла дев'яти застрелених окупантами мирних громадян.

Про це повідомив голова поліції регіону Андрій Небутов.



"В одній могилі перебували двоє товаришів 35 років, а поряд дівчина-підліток 15 років. У другому місці поховання правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіків та 2 жінок", - уточнив він.



Правоохоронці встановили особи сімох убитих - вони були звичайними місцевими жителями. Імена ще двох мають з'ясувати.



"Ці люди були вбиті окупантами, деякі з загиблих мають ознаки тортур. Хочу наголосити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили опору та не становили жодної загрози", - заявив Небытов.



Тіла всіх загиблих доставили до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.