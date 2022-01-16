У «Борисполі» застрягли близько 500 туристів

12:29 13 січень Київ, Україна

У ніч на 13 січня в аеропорту «Бориспіль» через зледеніння літака застрягли пів тисячі туристів, що вилітають до Домінікани.



Рейс до Ла Роману повинен був вирушити о 3:00, але був перенесений на 19:30.



Про причину затримки рейсу та його перенесення повідомила компанія Azur Air Ukraine у коментарі Pavlovsky NEWS.





Представник компанії у розмові з журналістом уточнив, що через перенесення рейсу пасажирам забезпечать дворазове харчування.



Як стало відомо телеканалу «Київ», пасажирів запустили до літака, але потім усіх попросили вийти без пояснення причини. Пасажирів тримали у салоні літака протягом 4 годин.