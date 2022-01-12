У Борисполі затримано наркокур'єра, який перевозив в черевній порожнині 91 капсулу з кокаїном

18:27 30 квітень Київ, Україна

В аеропорту "Бориспіль" співробітниками митного контролю за підозрою в транспортуванні наркотиків був затриманий 45-річний гість столиці. Капсули з кокаїном витягували з черевної порожнини наркокур'єра протягом 19 годин.



Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.



Іноземець для проходження митного контролю самостійно вибрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів. Однак, маючи підстави сумніватися в його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування до нього виняткової форми митного контролю - особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.



Після цього митники із залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.

При проведенні комп'ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.



Усередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалося медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), перебувала порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г. Згідно з проведеним експрес-аналізом наркотичних речовин, вилучений порошок містить в своєму складі кокаїн.



"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України", - йдеться в повідомленні.





