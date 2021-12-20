У Борисполі 29 листопада патруль поліції затримав чоловіка: дівчина кричала про допомогу

У Борисполі 29 листопада патруль поліції затримав чоловіка, який погрожував життю та здоров'ю 21-річної дівчини, повідомляє патрульна поліція Києва.

У понеділок, приблизно о 15:00 годині дня, патрульна поліція Борисполя виїхала на отримане повідомлення від місцевих мешканців за адресою вулиця Авіаторів, в якій говорилося, що чути жіночі крики в одній із квартир будинку.

За адресою виклику інспектори почули за дверима жіночий крик про допомогу та попросили тих, хто перебуває у квартирі, відкрити двері, на що чоловік, який перебував у квартирі, категорично не давав своєї згоди.

Було ухвалено рішення викликати рятувальну бригаду для аварійного відчинення дверей, оскільки життя громадянки, яка просила про допомогу, могло бути під загрозою.

Інспекторам поліції до приїзду працівників ДСНС Київської області вдалося умовити громадянина за дверима впустити співробітників поліції.

Увійшовши всередину квартири, поліція визначила, що у приміщенні перебував 26-річний чоловік та 21-річна дівчина. Постраждала заявила, що її зґвалтували. На обличчі у молодого чоловіка було видно сліди подряпин.

На місце події було викликано слідчу групу для встановлення всіх обставин події.

Жінка була відправлена до медичного закладу для надання допомоги, чоловіка затримали та доставили до районного управління поліції для з'ясування всіх обставин.

Попередня кваліфікація: ст. 152 (Зґвалтування) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі) ККУ.