У Борисполі 15 листопада правоохоронці міграційної служби взяли під конвой фігуранта справи з торгівлі людьми (ВІДЕО)

З Кіпру в Україну було доставлено чоловіка, якого звинувачують у торгівлі людьми. Підозрюваного більше року намагалися розшукати рівненські правоохоронці.

Про це повідомляє відділ комунікації Рівненської області.

Ще в лютому 2020 року спільно зі співробітниками міграційної служби та поліцією ГУНП у Рівненській області було вжито заходів щодо затримання підозрюваного у торгівлі людьми в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.149 КК України. Правоохоронці змогли викрити злочинну групу корінного мешканця Житомира.

Підозрюваний влаштував схему продажу жінок у сексуальне рабство в одну із країн Європи із перетином державного кордону України.

Йому заочно було повідомлено про підозру у протизаконній діяльності. Оскільки чоловік уже на той момент переховувався від поліції, правоохоронці подали до державного, а потім і до міжнародного розшуку.

Поліції вдалося з'ясувати, що фігурант справи, 31-річний чоловік, проживав увесь цей час у Королівстві Данія зі своєю співмешканкою.

У 2021 році підозрюваний прилетів на відпочинок до Кіпру. Завдяки чіткому розробленому плану, поліція Рівненської області та співробітники відділу поліції у місті Ларнака на Кіпрі змогли провести операцію із затримання підозрюваного та екстрадувати (передати) його на територію України для проведення судового процесу.

Наразі підозрюваний перебуває під арештом. Йому передбачено ч.2 ст.149 КК України від 3 до 8 років позбавлення волі.