У більшій частині українських областей оголошена пожежна небезпека

10:11 05 травень Київ, Україна

Українські рятувальники готові до оперативної роботи у зв'язку з оголошеною в країні надзвичайною пожежною небезпекою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на дані "Укргідрометцентру".



Так, в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Відзначимо, що середня температура по країні складе +19 °С, і тільки в Одесі буде найхолодніше - не вище +16 °С. Опадів не очікується.