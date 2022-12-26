У лікарні помер чоловік із обстріляного росіянами будинку у Кривому Розі

16:24 26 грудня Київ, Україна

До п'яти зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими 16 грудня Кривого Рогу на Дніпропетровщині.



Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.



У лікарні помер 51-річний Анатолій Калініченко. За його життя медики боролися 10 днів.

"Зробили все, що могли, але травми були критичними", - розповів Вілкул.



Відразу було відомо про трьох загиблих: пенсіонерку та молоде подружжя. Наступного ранку з-під завалів на другому поверсі дістали тіло півторарічного хлопчика – сина загиблих.



Внаслідок російської атаки ще 13 людей, серед яких четверо дітей, потрапили до лікарні.