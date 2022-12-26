У лікарні помер чоловік із обстріляного росіянами будинку у Кривому Розі

До п'яти зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими 16 грудня Кривого Рогу на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
У лікарні помер 51-річний Анатолій Калініченко. За його життя медики боролися 10 днів.
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
У лікарні помер 51-річний Анатолій Калініченко. За його життя медики боролися 10 днів.
Нагадаємо, російські військові обстріляли житловий будинок у Кривому Розі під час чергової масованої ракетної атаки 16 грудня. Ракета зруйнувала один із п'яти під'їздів.
Відразу було відомо про трьох загиблих: пенсіонерку та молоде подружжя. Наступного ранку з-під завалів на другому поверсі дістали тіло півторарічного хлопчика – сина загиблих.
Внаслідок російської атаки ще 13 людей, серед яких четверо дітей, потрапили до лікарні.
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