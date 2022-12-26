У лікарні помер чоловік із обстріляного росіянами будинку у Кривому Розі

16:24 26 грудня Київ, Україна

До п'яти зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими 16 грудня Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У лікарні помер 51-річний Анатолій Калініченко. За його життя медики боролися 10 днів.
"Зробили все, що могли, але травми були критичними", - розповів Вілкул.
Нагадаємо, російські військові обстріляли житловий будинок у Кривому Розі під час чергової масованої ракетної атаки 16 грудня. Ракета зруйнувала один із п'яти під'їздів.

Відразу було відомо про трьох загиблих: пенсіонерку та молоде подружжя. Наступного ранку з-під завалів на другому поверсі дістали тіло півторарічного хлопчика – сина загиблих.

Внаслідок російської атаки ще 13 людей, серед яких четверо дітей, потрапили до лікарні.