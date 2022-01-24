У Болгарії згорів автобус, що перевозив турецьких пасажирів

Недалеко від болгарської столиці Софії відбулося загоряння в салоні туристичного автобуса, що слідував до Туреччини.
Про це у вівторок, 8 вересня, повідомляє місцевий телеканал.
Відзначається, що в інциденті ніхто не постраждав. Всіх пасажирів вчасно вивели з автобуса. Однак, їхній багаж згорів.
Відзначається, що в інциденті ніхто не постраждав. Всіх пасажирів вчасно вивели з автобуса. Однак, їхній багаж згорів.
Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам напередодні о 23:15. На місце прибули кілька пожежних команд, щоб запобігти поширенню вогню на ліс вздовж шосе в районі Вакарела.
Автобус був турецький і їхав до Стамбула. Що стало причиною пожежі, невідомо.
Вранці у вівторок надзвичайні служби Болгарії повідомили, що автобус згорів вщент.
Рух по автостраді, де сталася пожежа, відновили.
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