У Болгарії згорів автобус, що перевозив турецьких пасажирів

17:00 08 вересень Київ, Україна

Недалеко від болгарської столиці Софії відбулося загоряння в салоні туристичного автобуса, що слідував до Туреччини.
 
Про це у вівторок, 8 вересня, повідомляє місцевий телеканал.

Відзначається, що в інциденті ніхто не постраждав. Всіх пасажирів вчасно вивели з автобуса. Однак, їхній багаж згорів.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам напередодні о 23:15. На місце прибули кілька пожежних команд, щоб запобігти поширенню вогню на ліс вздовж шосе в районі Вакарела.
Автобус був турецький і їхав до Стамбула. Що стало причиною пожежі, невідомо.

Вранці у вівторок надзвичайні служби Болгарії повідомили, що автобус згорів вщент.

Рух по автостраді, де сталася пожежа, відновили.