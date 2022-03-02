У Бердянську біля виконкому жителі вимагають армію РФ слідувати за своїм кораблем

18:40 28 лютий Київ, Україна

Сьогодні біля Бердянського виконкому пройшов мітинг, на якому місцеві жителі вимагали окупантів покинути їхнє місто. Люди вигукували "Путін - х*йло!", "Смерть ворогам!", "Російський корабель, йди на х*й" та "Банду геть!".



А де пироги, якими, за словами кремлівської пропаганди, зустрічають місцеві жителі російських солдатів? І чому визволителі у масках? Вони ж звільняють, а не захоплюють, вірно?



На відео видно, як російський військовий сидить у машині та закриває обличчя руками, тоді як місцевий житель кричить, чи не соромно йому дітей вбивати та стріляти по лікарнях. У результаті військові сіли у свою машину та поїхали.



Крім того, у відповідь на протести жителів Бердянська російські загарбники обстріляли морський торговий порт Бердянська. Працівники порту сховалися в бомбосховищі.



Про це заявив в.о. мера міста Олександра Свідло.

"Увага! У порту дим! Швидше за все, удар припав по цьому підприємству», - повідомив Свідло.

Як повідомляють місцеві жителі, постріл був зроблений з межі міста. Вони вважають, що таким чином окупанти намагалися розігнати протести в місті.