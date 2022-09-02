У Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації
14:03 31 серпня Київ, Україна
В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Ми разом із росією".
Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.
"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Ми разом з росією", яка бере активну участь у підготовці до псевдореферендуму, сьогодні вранці щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже, хтось невдало викинув недопалок", - йдеться в повідомленні.
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