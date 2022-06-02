У Бердянську пролунав вибух - мер

15:29 02 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в районі морського порту пролунав сильний вибух.



Про це повідомила міська рада у Telegram у четвер, 2 червня.

"У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух. Подробиці уточнюються!", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, російські окупанти стверджують, що вибухи пов'язані з розмінуванням на території Бердянського порту. Його готують до прийняття суден цивільного призначення.