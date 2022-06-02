У Бердянську пролунав вибух - мер
15:29 02 червня Київ, Україна
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в районі морського порту пролунав сильний вибух.
Про це повідомила міська рада у Telegram у четвер, 2 червня.
"У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух. Подробиці уточнюються!", – йдеться у повідомленні.
У свою чергу, російські окупанти стверджують, що вибухи пов'язані з розмінуванням на території Бердянського порту. Його готують до прийняття суден цивільного призначення.
"Фахівці підрозділу інженерних військ планують за три доби провести повне розмінування фарватеру Бердянського порту та зробити об'єкт безпечним для роботи", - йдеться у повідомленні.
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