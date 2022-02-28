У Бердянську під стінами виконкому місцеві жителі вимагають армію РФ залишити місто

У Бердянську, який тимчасово захопили російські військові, мешканці вийшли на мирний мітинг та вимагають від окупантів піти.
Про це повідомили у Запорізькій ОДА.
Люди зібралися під стінами виконкому, який захопили російські військові, і напроти їхніх танків та іншої ворожої техніки кричать "Путін - х*йло!", "Смерть ворогам!", "Російський корабель, йди на х*й" та "Банду геть!”.
За даними виконавця обов'язків міського голови Бердянська Олександра Свидла, станом на 13 годину російські війська знаходяться на території міста та у будівлях виконкому та Нацполіції.
Як повідомлялося, у Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений.
Також розформували Бердянський відділ поліції, а міська влада відмовилася від співпраці з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.
Окрім того, про загрози вбивства від окупантів повідомила родина священника Православної церкви України Олега Ніколаєва.
Журналісти просять, щоб усі міжнародні організації стежили за ситуацією, а українські партизани спробували евакуювати сім'ю.
Про це повідомили у Запорізькій ОДА.
Люди зібралися під стінами виконкому, який захопили російські військові, і напроти їхніх танків та іншої ворожої техніки кричать "Путін - х*йло!", "Смерть ворогам!", "Російський корабель, йди на х*й" та "Банду геть!”.
За даними виконавця обов'язків міського голови Бердянська Олександра Свидла, станом на 13 годину російські війська знаходяться на території міста та у будівлях виконкому та Нацполіції.
Як повідомлялося, у Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений.
Також розформували Бердянський відділ поліції, а міська влада відмовилася від співпраці з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.
Окрім того, про загрози вбивства від окупантів повідомила родина священника Православної церкви України Олега Ніколаєва.
Журналісти просять, щоб усі міжнародні організації стежили за ситуацією, а українські партизани спробували евакуювати сім'ю.
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