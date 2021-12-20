У Бердянську ДБР викрило гральний бізнес під "дахом" поліціянтів

15:52 26 березень Київ, Україна

Співробітник поліції з цивільними особами організував гральний бізнес в Бердянську, а його колеги «закривали очі» і «не помічали» незаконну роботу гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР в п'ятницю, 26 березня.

"За попередньою інформацією, співробітник поліції з цивільними особами організував гральний бізнес в Бердянську. Встановлено, що до схеми причетна низка співробітників Бердянського районного відділу поліції, які попри неодноразові заяви громадян, "не помічали" активної роботи гральних закладів", - сказано в повідомленні.

Тепер ДБР проводить обшуки у причетних осіб. Кримінальне провадження відкрите за фактами незаконної організації або проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб і бездіяльності працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.