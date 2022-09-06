У Бердянську було підірвано автомобіль "коменданта" міста

16:49 06 вересня Київ, Україна

У Бердянську біля будівлі міської адміністрації було підірвано автомобіль , призначений російськими окупантами, "коменданта" Артема Бардіна. Гауляйтера госпіталізовано у тяжкому стані.



На початку серпня встановлений росією «заступник голови» Новокаховської адміністрації з ЖКГ Віталій Гур помер під час транспортування до лікарні Криму після того, як на нього вчинили замах. Невідомі розстріляли проросійського чиновника з пістолета Макарова.



Перед цим було госпіталізовано встановлений росією голову "ВДА" Херсонської області Володимира Сальдо, його підключили до апарату ШВЛ і ввели до медикаментозної кому. Інсульт та інфаркт не підтвердилися, лікарі підозрюють, що його могли отруїти.



У липні в окупованій росією Харківської області підірвали автомобіль з проросійським чиновником - призначеним Росії на посаду "голови" селища Великий Бурлук Євгеном Юнаковим - він загинув. Перед цим у червні у Херсоні підірвали автомобіль призначеного росією "голови" Управління сім'ї, молоді та спорту так званої військово-цивільної адміністрації (ВДА) Херсонської області Дмитра Савлученка, він також загинув на місці.