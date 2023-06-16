У Бердянську росіяни мають великі втрати через "бавовну"

11:55 28 травня Київ, Україна

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, значна частина російських військових уже не зможе воювати після вчорашніх вибухів у тимчасово окупованому Бердянську.

За його словами, вибухи в Бердянську пролунали на базі відпочинку Хімік, на якій була "величезна концентрація" живої сили та техніки росіян.

Федоров нагадав, що після вибухів місцеві мешканці оприлюднили фото зруйнованої бази.

"Ми розуміємо, що досить значна кількість рашистів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України", - наголосив мер.

Він додав, що ворог зазнає втрат на Запорізькому напрямку щодня. Але незважаючи на таку ситуацію, росіяни продовжують кидати нове гарматне м'ясо в регіон.

Варто зазначити, що Бердянськ знаходиться приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, 27 травня біля Бердянська пролунали потужні вибухи. "Неймовірний приліт" стався по базах відпочинку Хімік та Весна на узбережжі Азовського моря, стверджує заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.